Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Документы зарегистрированы на сайте парламента.

В законопроектах предлагается продлить военное положение и мобилизацию с 3 февраля 2026 года еще на 90 дней.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. На следующий день глава государства подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор срок действия особых режимов неоднократно продлевался.

30 октября 2025 года Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране до 3 февраля 2026 года. Отсчет очередного 90-дневного срока стартовал 5 ноября прошлого года.

23 декабря текущего года депутат Верховной рады Сергей Бабак заявил, что законодательный орган намерен ограничить возможность уклонения от мобилизации под предлогом получения образования. По его словам, парламент совместно с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ведет работу по пересмотру действующих правил, чтобы закрыть лазейки для уклонения от службы в армии.

