Новости политики

Президент Литвы сообщил о намерении отправить военный корабль на Украину

Науседа: Литва в рамках гарантий безопасности направит военное судно на Украину
Вильнюс в рамках гарантий безопасности для Киева намерен отправить сухопутный контингент и военный корабль на Украину. Об этом в ходе интервью для агентства BNS рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что поддержание мира необходимо будет обеспечить не только на суше, но и на море и в воздухе.

«Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо. Мы готовы присоединиться подразделением ВМС (Военно-морских сил — «Газета.Ru»). Речь идет о военном корабле», — сообщил глава республики.

При этом Науседа подчеркнул, что литовские военнослужащие не станут участвовать в боевых действиях на Украине. Их задачей будет «поддержание мира».

6 января советник литовского лидера Аста Скайсгирите заявила, что власти страны готовы направить до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой на Украину. Она уточнила, что это произойдет уже после достижения мира.

Как рассказала чиновница, Вильнюс выступает за предоставление Киеву максимально долгих гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет. Скайсгирите также напомнила, что Литва приняла на себя обязательство оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП.

Ранее украинский депутат назвал условия для размещения в стране иностранных войск.

