Теннисистка Соболенко высказалась об отказе украинки от рукопожатия

Соболенко об отказе украинке Костюк от рукопожатия: мне все равно

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об отказе украинки Марты Костюк от рукопожатия, заявив, что ей все равно, передает «РБ Спорт».

«Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не беспокоит. Мне всё равно. Когда выхожу на матч, это все о теннисе и спорте. Я иду на корт и соревнуюсь как спортсмен», — сказала Соболенко.

Соболенко обыграла Костюк в финале турнира в Брисбене. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

После турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко отправится в Мельбурн на Australian Open, который она выигрывала в 2023 и 2024 годах. Старт первого Шлема сезона запланирован на 18 января.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее Соболенко намекнула на свадьбу после победы в Брисбене.