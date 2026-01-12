Назван анализ для предсказания болезней сердца и сосудов у пациентов с больными почками

Учёные Новгородского университета обнаружили простой и эффективный маркер для оценки риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Им оказался индоксил сульфат — токсин, который здоровые почки обычно полностью выводят из организма. Чем тяжелее поражение почек, тем выше концентрация этого вещества в крови. Таким образом, обычный анализ крови теперь может дать врачам ключ к раннему прогнозу опасных патологий сердца и сосудов у этой группы пациентов, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

В норме индоксил сульфат — всего лишь один из многих метаболитов, который организм производит и тут же утилизирует. Он синтезируется в печени из триптофана, поступает в кровь и, будучи связанным с белками, беспрепятственно выводится через почечный фильтр. Здоровые почки не дают этому токсину накопиться. Но при нарушении функции почек в организме накапливаются токсины. В настоящее время изучается влияние «почечных» токсинов на другие системы органов, что позволит разработать систему прогнозирования поражения других органов у пациентов с ХБП.

Ученые провели одноэтапное исследование среди 70 пациентов с хронической болезнью почек. Их разделили на две группы: в первую вошли больные с терминальной почечной недостаточностью (ТПН), а во вторую — больные на додиализных стадиях ХБП. У пациентов первой группы уровень этого токсина в крови был значительно выше, чем во второй группе. Была выявлена связь концентрации токсина и изменений сердечно-сосудистой системы: чем выше был уровень индоксил-сульфата, тем чаще встречались опасные изменения в сердце и сосудах. Это недостаточность клапанов, патологическое увеличение толщины стенок и перегородки сердца, а также нарушения регуляции тонуса сосудов.

«Повышение уровня индоксил сульфата у пациентов с терминальной почечной недостаточностью по сравнению с додиализной группой составил 6,17 против 5,3 нанограмм на миллилитр соответственно. Исследование выявило прямую связь между уровнем токсина и рядом критических параметров: ростом мочевины и фосфора, истончением почечной ткани, расширением аорты и изменением кровотока. Эта цепочка взаимосвязанных изменений свидетельствовала о глубоких нарушениях: сбое в обмене веществ, прогрессирующем рубцевании почек и патологическом изменении стенок сосудов. Вместе эти процессы создают предпосылки для развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений», – рассказал заместитель директора Медицинского института НовГУ Митхат Гасанов.

Ученые установили порог риска по содержанию маркера в крови: 5,76 нанограмма на миллилитр. Превышение этого уровня индоксил сульфата в крови четко указывает на высокий риск эндотелиальной дисфункции — состояния, когда сосуды теряют способность правильно поддерживать тонус, что повышает риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

