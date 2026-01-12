Размер шрифта
Умер бывший тренер владикавказской «Алании»

Умер экс-тренер владикавказской «Алании» Курбис
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умер бывший тренер владикавказской «Алании» Роллан Курбис, сообщает Figaro.

Курбису было 72 года. В 2004 году он тренировал владикавказскую «Аланию». В том сезоне команда заняла 14-е место. Также Курбис тренировал ряд французских клубов. Последней командой в его карьере стал «Ренн», который он покинул в 2016 году.

Также Курбис тренировал швейцарский «Сьон» и сборную Нигера. С 1997 по 1999 год Курбис был тренером «Марселя».

23 октября 2025 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков.

Шустиков провел за «Торпедо» 427 матчей, что является рекордом клуба. В 1997 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени в связи с 100-летием отечественного футбола.

Ранее тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Младен Жижович умер во время матча.
 
