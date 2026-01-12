Выпущена первая Барби с аутизмом: «Мощный символ»

Американский производитель игрушек Mattel выпустил первую куклу Барби, представляющую людей с аутизмом. Об этом сообщает Independent.

Кукла, по словам производителя, включает в себя особые элементы дизайна, тщательно подобранные для отражения переживаний, характерных для некоторых аутичных людей. К ним относятся свободная одежда, предназначенная для минимизации контакта ткани с кожей, взгляд, слегка отведенный в сторону, розовый спиннер, помогающий снять стресс и сосредоточиться, и наушники с шумоподавлением, блокирующие фоновые звуки и ограничивающие сенсорную перегрузку.

Локти и запястья куклы подвижны. Кроме того, в комплект входит розовый планшет, «помогающий» кукле эффективно общаться с друзьями.

Mattel создавала игрушку, консультируясь с благотворительными организациями, работающими с людьми с аутизмом. Элли Миддлтон, писательница с диагностированным аутизмом, назвала куклу «мощным символом».

«Статистика показывает, что маленьким девочкам часто не ставят диагноз или ставят его неправильно, поэтому наличие такого мощного символа, как кукла Барби с аутизмом, помогает привлечь внимание к проблеме нейроотличия у женщин, чтобы девочки-аутистки могли чувствовать себя принятыми и видимыми», — говорит Миддлтон.

