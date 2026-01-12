Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Российских депутатов уличили в самозахвате земли у Старооскольского водохранилища

Хинштейн обвинил курских и белгородских депутатов в самозахвате береговых полос
Александр Кряжев/РИА Новости

Прокуратура РФ подготовила целый ряд исковых заявлений в адрес некоторых депутатов из Белгородской и Курской областей в связи с самозахватом берегов водохранилища на реке Оскол. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании местного правительства, пишет РИА Новости.

Хинштейн уточнил, что среди тех, кто обвиняется в самовольном ограничении доступа к воде, — разные люди, в том числе «уважаемые».

«Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших, так и из числа соседей (Белгородской области. — «Газета.Ru»)», — сказал губернатор.

Хинштейн подчеркнул, что к береговой линии Старооскольского водохранилища необходимо обеспечить доступ и создать там условия для цивилизованного культурного досуга местных жителей. К этой работе он поручил подключиться в том числе Минприроды региона.

До этого Александр Хинштейн остался недоволен числом уволенных чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. Глава региона уточнил, что в списке тех, кто привлекался к ответственности или был от нее освобожден по нереабилитирующим причинам, значатся более 70 человек, однако уволены оказались всего девять. В связи с этим он поручил руководителю администрации региона и главам муниципальных образований провести проверку сотрудников.

Ранее губернатор Запорожской области извинился перед курянами за резкое высказывание.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600031_rnd_0",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+