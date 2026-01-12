Размер шрифта
Семья известной писательницы обвинила больницу в смерти ее двухлетнего сына

В Нигерии больница опровергла причастность к смерти сына писательницы Адичи
Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи обвинила больницу в халатности в связи со смертью ее 21-месячного сына. Об этом сообщило «Би-би-си».

Мальчик по имени Нкану Ннамди скончался в больнице города Лагос 7 января после непродолжительной болезни. Близкие писательницы не сомневаются, что врачи допустили ряд ошибок, которые привели к смерти малыша.

Больница выразила свои «глубочайшие соболезнования» в связи с гибелью ребенка, но опровергла причастность к летальному исходу. По словам медиков, уход за ребенком соответствовал международным стандартам. В больнице добавили, что Нкану поступил в больницу «в критическом состоянии» и что сейчас проводится расследование по факту смерти.

Невестка Адичи, терапевт Антея Нванду, в свою очередь, заявила, что представители больницы признавались семье в том, что сын писательницы получил слишком большую дозу успокоительного, что впоследствии привело к сердечному приступу.

Нванду также обвинила медицинский персонал в том, что он оставил ребенка без присмотра, лишил его кислорода, что привело к повреждению мозга, и транспортировал «не в соответствии со стандартной практикой».

Представительница Адичи подтвердила, что писательница будет добиваться привлечения виновных к ответственности..

48-летняя Адичи родила своего первенца, дочь, в 2016 году. Мальчики-близнецы родились с помощью суррогатной матери в 2024 году.

В России выходили романы Чимаманды Нгози Адичи «Половина желтого солнца» и «Американха». Также всемирную известность ей принесло эссе «Мы все должны быть феминистками», которое Бейонсе цитировала в своей песне «Flawless» 2013 года.

Ранее умер автор мелодии к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны».

