«Плеснуть бензинчика». В России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране

Соединенные Штаты уже проводят определенное вмешательство в иранский кризис, когда президент Дональд Трамп говорит о поддержке оппозиционных сил в стране. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«По сути, вмешательство уже идет. Даже заявления Трампа о помощи оппозиции — это уже провокация. Американский лидер придает иранским протестующим уверенности, когда говорит о том, что они не одни и США помогут», — сказал политолог.

По его мнению, администрация Трампа точно воспользуется возможностью поменять режим в Иране, учитывая, что положение власти уже зашаталось.

«Трамп просто обязан воспользоваться возможностью повлиять на ситуацию в Иране, плеснуть бензинчика в разгорающийся костер. Если он этого не делает, то демократы и собственные однопартийцы его просто сожрут. На мой взгляд, непосредственно военный сценарий, то есть нанесение ударов по Ирану, Трамп не рассматривает, но всегда остаются более «тонкие» возможности. Не исключаю, что Штаты обеспечат работу «старлинков» в Иране, могут поставлять оружие, или же попросят Израиль вмешаться и нанести удары», — предположил Балмасов.

Он заключил, что Трамп будет действовать в Иране очень осторожно, чтобы не оказать протестующим «медвежью услугу» и не допустить возможности сплочения оппозиции вокруг внешнего врага.

Руководство Ирана пересекает красную линию, жестко подавляя протесты, охватившие территорию страны, заявил Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета. Он также подчеркнул, что Белый дом относится к этой проблеме крайне серьезно.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в МИД Ирана рассказали о канале общения между Тегераном и Вашингтоном.