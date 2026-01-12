Размер шрифта
В российском городе тысяча домов осталась без отопления перед морозами

Губернатор Томенко: в Рубцовске тысяча домов осталась без тепла перед морозами
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Рубцовске Алтайского края примерно тысяча домов осталась без отопления перед морозами. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Причиной произошедшего стала авария на магистральном трубопроводе города, уточнил глава региона.

«Авария произошла сегодня в 7 утра. Отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских сада, 12 школ, 21 медицинского учреждения», — написал он.

По предварительным данным с основными повреждениями коммунальной системы специалисты должны справиться в течение суток, заключил Томенко.

11 января в свердловском городе Кушве из аварии на местной котельной около 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии на местной котельной. Авария затронула как жилые дома, так и 16 социально- значимых объектов, уточнили в МЧС. Для местных жителей сейчас готовят пункт временного размещения на базе спортивной школы «Синегорец» в поселке Баранчинском.

Ранее россиянам объяснили, почему в квартире холодно и как найти причину.

