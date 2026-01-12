Опухоль размером с баскетбольный мяч удалили женщине челябинские врачи

В Миассе Челябинской области врачи городской больницы № 2 провели операцию по удалению гигантской опухоли яичника у 60-летней пациентки, новообразование достигало размеров баскетбольного мяча. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Женщина поступила в больницу с жалобами на постоянную боль в области живота и проблемы с дыханием. Обследование выявило крупную опухоль, которая смещала органы брюшной полости и давила на диафрагму.

Новообразование, развившееся из яичника, достигло размеров баскетбольного мяча. Хирурги полностью удалили опухоль, сохранив функции соседних органов. Через семь дней после операции пенсионерка была выписана из стационара без осложнений. Для определения окончательного диагноза и характера опухоли взятый материал направлен на гистологическое исследование.

До этого в Москве женщине, которая 15 лет не ходила к гинекологу, удалили гигантскую опухоль яичника. Новообразование занимало всю брюшную полость и привело к деформации грудной клетки.

Ранее девушке, жаловавшейся на вздутие и одышку, удалили 70% желудка.