Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как известно, после запуска 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам возникла проблема считывания транспортных карт.

По словам Ликсутова, на системе турникетов ЦППК случился сбой биллинга. В связи с этим карты «Тройка» обрабатывались неправильно.

Как отметил чиновник, сейчас Московский метрополитен проводит тесты новой системы, после которых ошибки должны исчезнуть.

Вице-мэр также подтвердил, что расходы в размере порядка 300 млн рублей берет на себя перевозчик.

Ранее МЦД-1 и МЦД-2, которые являются первыми диаметрами, были запущены 21 ноября.

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