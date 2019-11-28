Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
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Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме «маски Бэтмена» на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
На снимках заметно, что родимое пятно уменьшилось.
По словам матери Луны, последняя процедура была проведена месяц назад. В настоящее время следует дождаться полноценных результатов.
Ранее стало известно, что краснодарский хирург Павел Попов предложил прооперировать девочку, которой на родине диагностировали меланоцитарный невус, после чего мать привезла Луну на лечение в Россию.
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