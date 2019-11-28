Министр образования Крыма Гончарова подала в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра образования, науки и молодежи республики Натальи Гончаровой, которая занимала свой пост на протяжении семи лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Гончарова подала заявление об увольнении по собственному желанию, она освобождена от своей должности 27 ноября 2019 года согласно поданному ею заявлению.

Наталья Гончарова являлась главой министерства с начала формирования правительства Республики Крым в 2014 году. В украинский период она возглавляла министерство образования Автономной Республики Крым в период с 2012 по 2014 годы.