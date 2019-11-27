Житель Иркутска поблагодарил подростка за спасение своей дочери от педофила

Отец девятилетней девочки, которую 26 ноября в Иркутске пытался похитить педофил, поблагодарил 16-летнего Вячеслава Дорошенко за спасение своей дочери от рук злоумышленника. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, мужчина выразил слова благодарности во время награждения юноши.

«Ты поступил как настоящий мужчина», — сказал Евгений, отец девочки.

Он отметил храбрый поступок подростка.

«Хотелось бы, чтобы в наших кругах было побольше таких людей, чтобы не проходили мимо», — сказал отец пострадавшей.

Торжественное награждение состоялось 27 ноября в одной из школ Иркутска. Десятикласснику Вячеславу Дорошенко полицейские вручили благодарственную грамоту и подарки.

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