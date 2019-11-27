Мужчина упал на рельсы в московском метро и выжил

Мужчина упал на рельсы на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена и остался жив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отмечается, пострадавшего удалось вытащить на платформу, его осматривают врачи.

Движение поездов от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до «Пражской» временно приостановлено.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пассажирку облили краской в московском метро

— Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро в Москве

— Женщина упала на рельсы и погибла на станции «Таганская» метро Москвы