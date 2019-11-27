CМИ: убийство главы Центра «Э» Ингушетии раскрыто

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Стало известно о том, что убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева раскрыто. В рамках уголовного дела были задержаны четыре подозреваемых.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что убийства учинили члены секты баталхаджинцев из села Экажево, которые приходились другу другу родственниками.

Отмечается, что мотивом для совершения преступления стала кровная месть.

Как уточняется, задержанные считали, что Эльджаркиев имеет отношение к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева, случившемся в 2018 году.

При этом, по данным издания, сам исполнитель преступления еще не задержан. Следствия считает, что убийца скрывается в Турции.

Как известно, Эльджаркиев и его родной брат Абдулахмед были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

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