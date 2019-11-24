В авиакомпании рассказали о результатах медосмотра умершего пилота

Второй пилот самолета Москва-Анапа, скончавшийся после экстренной посадки в Ростове-на-Дону, проходил медицинский осмотр перед полетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

По заявлению авиакомпании, врачи не выявили медицинских противопоказаний для совершения полета. Врачебно-летная экспертная комиссия, которую пилот проходил в 2018 и 2019 годах, признала его годным к летной работе и допустила к полетам.

Ранее стало известно, что второму пилоту самолета Airbus 320, совершавшего перелет из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе. Ему была оказана медицинская помощь после экстренного приземления лайнера в аэропорту «Платов», однако спасти жизнь пилота не удалось.

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