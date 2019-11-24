Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде

По прогнозам синоптиков, вечером в четверг, 28 ноября, в столице ожидается ледяной дождь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам эксперта, в начале следующей недели в Москве сохранится холодная погода с температурой воздуха днем от 0°С до -5°С, осадков не ожидается.

Однако в четверг в столицу придет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой осадки в виде ледяного дождя. По заявлению синоптика, явление будет носить очаговый характер.

Отмечается, что ледяной дождь может привести к отложению льда до одного миллиметра, к гололедице. Температура воздуха при этом будет близка к нулю.

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