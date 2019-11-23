Стали известны подробности стрельбы в Сухуме

Стали известны подробности произошедшей в Сухуме стрельбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате стрельбы у местного ресторана пострадала 22-летняя девушка, которая работала официанткой. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудник больницы, в которую помещена пострадавшая, отметил, что у девушки постоянно падает давление, по причине чего ее не оперировали.

Уточняется, что в результате перестрелки погибли два человека: одни из глав криминального мира в Абхазии, «воры в законе» Астамур Шамба и Алхас Авидзба.

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