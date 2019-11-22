Молдавский танкер терпит бедствие у берегов Одессы

Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие у побережья Одессы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что танкер сел на мель накануне, теперь судно перевернуло на бок, происходит утечка горючего.

«Из танкера вытекает горючее. На пляже ощущается характерный запах. Кроме того, с борта упали металлические бочки», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, которые эвакуируют трех граждан Украины - членов экипажа танкера.

Подробности произошедшего устанавливаются.