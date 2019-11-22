Молдавский танкер терпит бедствие у берегов Одессы
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Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие у побережья Одессы, сообщает ТАСС.
Отмечается, что танкер сел на мель накануне, теперь судно перевернуло на бок, происходит утечка горючего.
«Из танкера вытекает горючее. На пляже ощущается характерный запах. Кроме того, с борта упали металлические бочки», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели, которые эвакуируют трех граждан Украины - членов экипажа танкера.
Подробности произошедшего устанавливаются.