Ночь на 22 ноября в Москве стала самой холодной за последние 10 лет

Температура воздуха в ночь на 22 ноября в Москве опустилась до -10,6°C, тем самым эта ночь стала самой морозной за последние 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалисты центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в ночь на 21 ноября с показателями -8°C.

Самая низкая температура для 22 ноября также была отмечена в 2014 году, тогда столбик термометра опустился до -7,7°C.

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