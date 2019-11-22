Ночь на 22 ноября в Москве стала самой холодной за последние 10 лет
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Температура воздуха в ночь на 22 ноября в Москве опустилась до -10,6°C, тем самым эта ночь стала самой морозной за последние 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалисты центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в ночь на 21 ноября с показателями -8°C.
Самая низкая температура для 22 ноября также была отмечена в 2014 году, тогда столбик термометра опустился до -7,7°C.
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