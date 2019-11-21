Протестующие в Киеве требуют отставки главы офиса Зеленского

В центре Киева по случаю годовщины годовщины «евромайдана» собрались около тысячи участников митинга, которые выдвинули ряд требований президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди условий митингующих — отставка главы офиса Зеленского Андрея Богдана, главы Госбюро расследований Романа Трубы и главы комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики, депутата от партии Зеленского «Слуга народа» Богдана Яременко.

Кроме того, сокоординатор «Движения сопротивления капитуляции» Андрей Левус также зачитал такие требования, как прекращение разведения войск в Донбассе и непредоставление особого статуса неподконтрольным украинским властям территориям.

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