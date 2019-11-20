Ночь на 21 ноября станет самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на четверг, 21 ноября, станет самой морозной в Москве с начала осени, температура воздуха опуститься до -7-9°C, в Подмосковье — до -11°C. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Последний температурный минимум был зафиксирован 1 ноября (-3,8°C).

Отмечается, что атмосферное давление в этот период достигнет 770-771 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков не ожидается.

По данным на 13:00, на главной метеостанции Москвы в районе ВДНХ было зафиксировано +1,2°C.

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