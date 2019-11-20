Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области

Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал «360».

Об инциденте сообщили родители, которые привели своего ребенка на прием.

По словам главного врача больницы Алексея Акульшина, врач была отстранена от работы в тот же день и впоследствии уволена.

Сама врач в объяснительной записке назвала причиной своего состояния «семейные обстоятельства».

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