Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области
Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал «360».
Об инциденте сообщили родители, которые привели своего ребенка на прием.
По словам главного врача больницы Алексея Акульшина, врач была отстранена от работы в тот же день и впоследствии уволена.
Сама врач в объяснительной записке назвала причиной своего состояния «семейные обстоятельства».
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