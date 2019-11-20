Вентиляционная шахта горит в лесохимическом комплексе в Красноярском крае

В Краснодарском крае произошел пожар на вентиляционной шахте на территории Новоенисейского лесохимического комплекса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

В настоящее время на месте происшествия работает пожарная служба.

Как отмечается, произошло загорание пылевых остатков в вентиляционной шахте. Удалось потушить огонь на площади 120 квадратных метров.

Для ликвидация пламени привлечены 14 сотрудников МЧС, а также 6 единиц техники. Пострадавших нет.