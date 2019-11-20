Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве
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Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер. Вместо Киева он сообщил пассажирам, что самолет сел в Москве. Видеозапись с забавным инцидентом была выложена на YouTube.
В ролике видно, как самолет осуществляет движение по взлетно-посадочной полосе.
В эту же минуту командир лайнера сообщает об успешной посадке в Москве, а потом извиняется и уточняет, что городом прилета является Киев.
«Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе», — написано в комментарии к видео.