Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве

Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер. Вместо Киева он сообщил пассажирам, что самолет сел в Москве. Видеозапись с забавным инцидентом была выложена на YouTube.

В ролике видно, как самолет осуществляет движение по взлетно-посадочной полосе.

В эту же минуту командир лайнера сообщает об успешной посадке в Москве, а потом извиняется и уточняет, что городом прилета является Киев.

«Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе», — написано в комментарии к видео.