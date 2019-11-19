Пропавшая редактор «Интерфакса» найдена живой

Полиция сообщила, что редактора «Интерфакса» Маргариту Игнатову, пропавшую в Москве 17 ноября, нашли живой, передает ТАСС.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, ее жизни ничто не угрожает.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ», — в пресс-службе ведомства.

Что именно произошло с девушкой, не сообщается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве пропала журналистка

— Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

— СК возбудил дело по факту пропажи журналистки «Интерфакса»