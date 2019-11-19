Пропавшая редактор «Интерфакса» найдена живой
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Полиция сообщила, что редактора «Интерфакса» Маргариту Игнатову, пропавшую в Москве 17 ноября, нашли живой, передает ТАСС.
Как сообщили в ГУ МВД по Москве, ее жизни ничто не угрожает.
«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ», — в пресс-службе ведомства.
Что именно произошло с девушкой, не сообщается.
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