Детский врач-трансплантолог рассказал об увольнении

Детский хирург Михаила Каабака, который единственный в России проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, прокомментировал информацию о своем увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он заявил, что был уволен еще 12 ноября, а также добавил, что с середины весны работал на четверть ставки.

Врач также отметил, что причиной недовольства Минздрава стало применение при трансплантации почек ослабляющего иммунную систему препарата алемтузумаба, который необходим, чтобы пересаженный орган не отторгался организмом.

Каабака назвал произошедшее «недоразумением», с которым необходимо разбираться.

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