Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

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В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА «Новости».

По последней информации, большая часть протестующих переместилась в главный двор парламента. Сотрудники правоохранительных органов страны пытаются освободить проезжую часть у здания.

В настоящее время бригады спецназа прекратили использование водометов против митингующих, однако словесные перепалки до сих пор продолжаются.

Сообщается, что оппозиционеры и их сторонники не планируют завершать митинг.

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