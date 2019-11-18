Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА «Новости».
По последней информации, большая часть протестующих переместилась в главный двор парламента. Сотрудники правоохранительных органов страны пытаются освободить проезжую часть у здания.
В настоящее время бригады спецназа прекратили использование водометов против митингующих, однако словесные перепалки до сих пор продолжаются.
Сообщается, что оппозиционеры и их сторонники не планируют завершать митинг.
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