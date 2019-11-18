Спецназ разгоняет протестующих в Тбилиси с помощью дубинок и водометов

Спецназ приступил к разгону протестующих в Тбилиси, которые собрались у здания грузинского парламента. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

Отмечается, что омоновцы используют водометы и дубинки. Также для разгона применяется газ.

Митингующие сопротивляются, однако сдают позиции.

Некоторые демонстранты легли на землю, чтобы помешать передвижению спецназа.

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