Спецназ разгоняет протестующих в Тбилиси с помощью дубинок и водометов
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Спецназ приступил к разгону протестующих в Тбилиси, которые собрались у здания грузинского парламента. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».
Отмечается, что омоновцы используют водометы и дубинки. Также для разгона применяется газ.
Митингующие сопротивляются, однако сдают позиции.
Некоторые демонстранты легли на землю, чтобы помешать передвижению спецназа.
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