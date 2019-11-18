Британское посольство стало чаще выдавать визы россиянам

Количество британских виз, выданных россиянам с июля 2018 года по июль 2019 года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов. Об этом посольство Великобритании в Москве сообщило на своем канале в Telegram.

По данным канала, с 1 июля 2018 года по 31 июня 2019 года было выдано около 146 тыс. виз.

Отмечается, что из всех заявлений 99% были успешными, что является одним из самых высоких показателей в мире.

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