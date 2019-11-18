Россиянам пообещали возвращение аномальных холодов

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на этой неделе аномальные холода ожидаются на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Паршиной, температура в этих регионах будет ниже нормы.

Кроме того, в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области ожидаются сильные осадки.

Синоптик отметила, что в Москве и области с 20 на 21 ноября возможно похолодание до -8°С, но по ощущениям будет теплее.

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