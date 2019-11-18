В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.

В документе говорится, что под понятием «преследование» понимается многократные угрозы пострадавшим вопреки их воле. Это может выражаться в поиске пострадавшего, общении с ним по телефону или через третьих лиц, посещении мест, где он может находиться. Кроме того, депутаты сочли преследованием любые действия, которые могут угрожать безопасности потенциальных жертв.

По словам эксперт организации «ООН-женщины» Елены Мезенцевой, эта поправка очень важна.

Как рассказала соавтор проекта закона Оксана Пушкина, работа над документом теперь связана с делом обвиняемого в расчленении бывшей аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова.

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