В Госдуме назвали политическим заявление ООН о смертности в ДТП в России
Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов считает, что смертность в ДТП в России — политическая проблема. Об этом он рассказал «Газете.Ru».
«Оценки, конечно, обидные, — сказал депутат.
Он напомнил, что в Майских указах президент России Владимир Путин поставил задачу снизить смертность на дорогах в 3,5 раз и это в какой-то степени удалось сделать.
«Десять лет назад мы 32 тысячи убивали на дорогах, а сейчас — только 18 тысяч», — пояснил Ефимов.
Он отметил, что недостаток образования водителей частных автомобилей — не главная проблема. По его мнению, если россиянин проездил хотя бы три месяца в Москве, то он уже высоко квалифицированный человек.
«Если взять статистику, то проблема не в тех, кто только вышел из школы — важно говорить о тех, кто везет пассажиров на автобусе, троллейбусах и такси, то есть отвечает за жизнь других», — добавил депутат.
Он признал, что водителей «надо готовить», но при этом призвал к ответственности самих автолюбителей.
«Мы ставим камеры, а водители протестуют, хотя должны не нарушать ПДД. Нужен комплексный подход: общество не хочет ездить по правилам, но все хотят быть в безопасности», — посетовал Ефимов.
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