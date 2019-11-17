В сети появилось видео того, как водитель зарезал пешехода в Мытищах
В интернете опубликована видеозапись нападения водителя на пешехода в подмосковных Мытищах, сообщает RT в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как мужчина переходит дорогу в неположенном месте, что становится причиной конфликта водителем одной из проезжавших мимо машин. Не выходя из транспортного средства, автомобилист наносит пешеходу удар ножом в шею, после чего уезжает с места преступления.
Сообщается, что по факту нападения с летальным исходом возбуждено уголовное дело, подозреваемый 68-летний мужчина задержан.
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