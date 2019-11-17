Загорелся памятник архитектуры 1912 года в Томске
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В Томске в доме, который является памятником архитектуры регионального значения 1912 года, произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС по региону.
Пожарные получили сигнал о возгорании трехэтажного кирпичного дома ночью. Они оперативно прибыли на место и спасли восемь человек из пожара. Спасатели зафиксировали, что площадь возгорания составляется около 65 кв. м.
В результате пожара частично сгорела квартира на третьем этаже. Также на чердаке под квартирой обгорел утеплитель, рассказали в МЧС.
На данный момент пожарные смогли потушить возгорание.
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