Загорелся памятник архитектуры 1912 года в Томске

В Томске в доме, который является памятником архитектуры регионального значения 1912 года, произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС по региону.

Пожарные получили сигнал о возгорании трехэтажного кирпичного дома ночью. Они оперативно прибыли на место и спасли восемь человек из пожара. Спасатели зафиксировали, что площадь возгорания составляется около 65 кв. м.

В результате пожара частично сгорела квартира на третьем этаже. Также на чердаке под квартирой обгорел утеплитель, рассказали в МЧС.

На данный момент пожарные смогли потушить возгорание.

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