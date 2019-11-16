В розыск объявлен подозреваемый в мошенничестве с $45 млн банка экс-депутат Рады
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Святаша, который подозревается в мошенническом завладении более чем $45 млн «УкрСибБанка», а также в недостоверном декларировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Уточняется, что в октябре прокуратура Киева уведомила Святаша, что подозревает его в преступлении.
По данным правоохранительных органов, во время досудебного следствия установлено, что Святаш с 2008 по 2018 года, действуя как организатор, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний «АИС» мошенническим путем завладел деньгами, полученными от АО «УкрСиббанк» на основании кредитных договоров.
Позднее его уведомили и о подозрении в недостоверном декларировании.
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