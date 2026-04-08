Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Иран потребовал дань с каждого барреля нефти за ее провоз через Ормузский пролив

FT: Иран запросил $1 криптовалютой за провоз барреля нефти по Ормузскому проливу
Stringer/Reuters

Иран требует по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия с США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на представителя иранской нефтегазовой отрасли.

Согласно предлагаемой Тегераном системе, капитаны танкеров должны будут направлять иранским властям по электронной почте данные о грузе, а в ответ получат инструции по оплате. Пустые суда будут проходить бесплатно.

Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни уточнил, что на оплату транзитного сбора будет отводиться «несколько секунд». Таким образом иранские власти хотять «гарантировать что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций».

FT отмечает, что Иран собирается направлять танкеры по северному маршруту, ближе к своей береговой линии пролива — а это сразу вызывает вопрос о готовности судоходных компаний заходить в эти «рискованные» воды.

После начала объявленного президентом США двухнедельного перемирия Иран буквально на пару часов открыл судоходство по Ормузскому проливу, но потом вновь его заблокировал, когда Израиль нанес удары по Ливану. При этом Вашингтон предложил Тегерану совместно управлять этой транспортной артерией.

Ранее МИД Ирана сообщил, когда судам можно будет проходить по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
