Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

СМИ сообщили о недовольстве Израиля соглашением США и Ирана

Ammar Awad/Reuters

Израиль был недоволен тем, что поздно узнал о договоренности между США и Израилем о прекращении огня и не был проконсультирован о переговорах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Израиль, который формально не участвовал в переговорах с Ираном, был недоволен тем, что узнал о завершении сделки на поздней стадии и не был проконсультирован», — пишет газета.

Представитель Белого дома рассказал, что консультации ограничились телефонным разговором президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху незадолго до объявления о прекращении огня. Чиновник отметил, что Нетаньяху согласился участвовать в прекращении огня.

Также источники сообщили, что израильские официальные лица не согласны с планами включить в соглашение Ливан, так как Иерусалим считает Иран и Ливан «отдельными» направлениями.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил президенту Трампу продлить срок достижения сделки с Тегераном. Затем Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном и сообщил о согласии Тегерана разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства. При этом Трамп заверил, что в случае провала переговоров США продолжат войну с Ираном.

8 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о случаях нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливану.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что Израиль будет и дальше атаковать объекты ливанской группировки «Хезболла», несмотря на договоренность о прекращении огня с Ираном.

Ранее в ЕС призвали Израиль остановить операцию в Ливане.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!