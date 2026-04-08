СМИ сообщили о недовольстве Израиля соглашением США и Ирана

WSJ: Израиль был поздно осведомлен о договоре США с Ираном и остался недоволен

Израиль был недоволен тем, что поздно узнал о договоренности между США и Израилем о прекращении огня и не был проконсультирован о переговорах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Израиль, который формально не участвовал в переговорах с Ираном, был недоволен тем, что узнал о завершении сделки на поздней стадии и не был проконсультирован», — пишет газета.

Представитель Белого дома рассказал, что консультации ограничились телефонным разговором президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху незадолго до объявления о прекращении огня. Чиновник отметил, что Нетаньяху согласился участвовать в прекращении огня.

Также источники сообщили, что израильские официальные лица не согласны с планами включить в соглашение Ливан, так как Иерусалим считает Иран и Ливан «отдельными» направлениями.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил президенту Трампу продлить срок достижения сделки с Тегераном. Затем Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном и сообщил о согласии Тегерана разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства. При этом Трамп заверил, что в случае провала переговоров США продолжат войну с Ираном.

8 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о случаях нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливану.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что Израиль будет и дальше атаковать объекты ливанской группировки «Хезболла», несмотря на договоренность о прекращении огня с Ираном.

Ранее в ЕС призвали Израиль остановить операцию в Ливане.