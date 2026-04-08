Красим яйца на Пасху — 2026: необычные идеи, авторские техники декора и подробные инструкции

Крашеные и расписные яйца — один из главных символов Пасхи и первое блюдо, с которого начинают трапезу после Великого поста. Красить яйца принято за несколько дней до праздника. Несмотря на обилие искусственных пищевых красителей и наклеек, сегодня вновь популярны натуральные способы окрашивания. Как красиво покрасить яйца на Пасху и добиться необычных расцветок и эффектов — в материале «Газеты.Ru».

Как красить яйца: общие правила

Накануне праздника в магазинах появляется множество пищевых красителей для куриных яиц. Однако тренер-нутрициолог Ольга Яблокова рекомендует отдавать предпочтение натуральным вариантам окрашивания.

Сегодня вновь популярны натуральные красители. Они дают более сложные, живые оттенки, выглядят гораздо интересней и не несут вред здоровью. Яйцо — продукт с пористой скорлупой, и все, что используется для окрашивания, так или иначе с ним контактирует. Поэтому логично выбирать более безопасные и простые составы. Ольга Яблокова тренер-нутрициолог

Использование натуральных красителей хорошо еще и тем, что позволяет экспериментировать. «Например, можно обернуть яйцо листьями петрушки или укропа, зафиксировать марлей и затем окрасить. После снятия ткани на скорлупе остается четкий растительный отпечаток», — пояснила нутрициолог.

Как правильно сварить и покрасить яйца

* Чтобы цвет лег ровно, достаньте яйца из холодильника заранее и дайте им согреться.

* Отваривайте яйца в воде с добавлением соли, чтобы они не лопнули и не потрескались.

* Перед окрашиванием скорлупу стоит обезжирить: достаточно протереть ее содой.

* Чем дольше яйцо находится в растворе, тем насыщенней будет оттенок. Если после окрашивания смазать его каплей масла, цвет станет глубже и появится легкий блеск.

* Для того, чтобы краска легла лучше, добавьте пару столовых ложек уксуса в уже готовую жидкость для окрашивания.

* Для окрашивания яиц лучше использовать кастрюлю из нержавеющей стали и посуду, которую не жалко испортить.

Натуральные способы окрашивания яиц

Куркума

С помощью куркумы можно получить насыщенный желтый цвет.

Инструкция

* На литр воды возьмите 2-3 ст. л. куркумы и 2 ст. л. столового уксуса 9%.

* Смешайте все в кастрюле, доведите до кипения и выключите воду. Опустите в раствор уже сваренные яйца.

* Оставьте на 10–20 минут. За это время скорлупа приобретет яркий желтый оттенок.

* Если яйца оставить в растворе подольше, цвет уйдет в более теплый, почти горчичный тон.

Каркаде

Чай каркаде дает совсем не тот цвет, который от него ожидают, отмечает Ольга Яблокова. Вместо красного получаются сложные серо-голубые и графитовые оттенки.

Инструкция:

* Заварите крепкий настой каркаде.

* На литр настоя добавьте 2 ст. л. уксуса.

* Погрузите яйца в раствор. Можно оставить на несколько часов, а можно и на ночь — в зависимости от желаемого оттенка.

Луковая шелуха

Окрашивание яиц луковой шелухой — классический и самый распространенный вариант. В зависимости от интенсивности окрашивания яйца получаются карамельного или шоколадного цвета.

Инструкция

* В 1 литр воды добавьте шелуху от десяти луковиц и оставьте на полчаса.

* Влейте 3 ст. л. столового уксуса 9%, перемешайте.

* Доведите воду до кипения и варите на слабом огне 30 мин.

* Процедите отвар. Опустите в него предварительно сваренные яйца.

* Оставьте на несколько часов либо на ночь.

* Аккуратно достаньте яйца, выложите на блюдо, высушите и смажьте растительным маслом.

Краснокочанная капуста

Этот овощ придаст скорлупе красивый насыщенный синий цвет.

Инструкция

* Возьмите 0,5–0,7 кг краснокочанной капусты на 1–1,5 литра воды.

* Нашинкуйте капусту, положите в кастрюлю, залейте водой.

* Доведите до кипения и варите 30 минут.

* Остудите отвар, положите в него предварительно сваренные яйца на 8 часов. Для более глубокого цвета можно оставить на ночь.

Тайский синий чай

Этот необычный чай получают из высушенных цветков травянистой лианы. Его раствор окрасит яйца во все оттенки синего: от голубого до сапфирового.

Инструкция

* Положите в 0,5 литра воды 3–4 ст. л. чая.

* Доведите до кипения и варите в течение 20 минут.

* Остудите, процедите в емкость и положите в нее сваренные яйца.

* Оставьте на ночь для более глубокого темного окраса.

Черный и зеленый чай

Красивые цвета получаются и с другими видами чая. Черный чай окрасит яйца в насыщенный коричневый цвет с оранжевым оттенком. А зеленый – придаст зеленовато-желтый оттенок.

Инструкция

* Возьмите 10 пакетиков или 20 г чая на 1 литр воды.

* Доведите до кипения и кипятите 20 минут.

* Остудите отвар, положите в него заранее сваренные яйца.

* Держите яйца в полученном растворе от 3 до 8 часов.

Вино

Шеф-повар Антон Прокофьев поделился с «Газетой.Ru» экстравагантным способом окрашивания яиц. «Пожалуй, самый экзотический способ окрашивания яиц — это варка в вине. Яйцо получается насыщенного фиолетового цвета», — отметил он.

Понадобится:

* красное вино — 1 л,

* сахар — 2 ст. л, если вино полусладкое и 5–7 ст. л, если вино сухое.

Инструкция

* Вымойте яйца (они должны быть комнатной температуры) и сложите в кастрюлю.

* Залейте вином так, чтобы жидкость покрывала их полностью.

* Доведите вино до кипения и варите 15 мин.

* Выключите огонь и оставьте яйца в вине на ночь.

* Достаньте, выложите на бумажные полотенца, дайте просохнуть.

Необычные техники окрашивания яиц

Мраморные яйца

Оригинальным способом окрашивания яиц в мраморном стиле поделилась с «Газетой.Ru» кулинар Наташа Пархоменко.

Вам понадобится:

* луковая шелуха;

* 5 сырых яиц;

* миска с холодной водой;

* 1 ч. л. соли;

* ножницы;

* нитки;

* 1 флакон зеленки (20 мл);

* 5 прямоугольных или квадратных салфеток из марли;

* подсолнечное масло.

Инструкция

* Измельчаем ножницами луковую шелуху.

* Берем сырые куриные яйца, обмакиваем в воду, а затем обваливаем в шелухе.

* Яйца в шелухе выкладываем на марлю.

* Закручиваем марлю, чтобы она плотно прилегала к яйцу и завязываем с помощью нитки. Отрезаем хвостик марли.

* Выкладываем яйца в кастрюльку с холодной водой. Важно чтобы вода покрывала их полностью.

* Добавляем соль, доводим до кипения и варим 5 мин.

* Выливаем в воду пузырек зеленки и варим еще 10 мин.

* Сливаем воду и ставим яйца под проточную воду.

* Снимаем марлю с шелухой.

* Просушиваем яйца. Смазываем их подсолнечным маслом для блеска.

Яркие мраморные яйца разных цветов

Еще одна вариация окраски яиц от Наташи Пархоменко.

Вам понадобится:

* 10 сырых яиц;

* 1 ст. л. соли;

* луковая шелуха;

* миска с холодной водой;

* ножницы;

* нитки;

* 10 квадратных салфеток, вырезанных из марли или капрона.

* 5 пакетиков сухих пищевых красителей для яиц (весом 3 г);

* 9% уксус — 5 ст. л.;

* растительное масло.

Инструкция

* Измельчаем ножницами луковую шелуху.

* Обмакиваем яйца в воду и обваливаем в луковой шелухе.

* Перекладываем яйца на квадрат марли или капрона, закручиваем, фиксируем ниткой. Отрезаем хвостики ткани.

* Перекладываем яйца в кастрюлю, кладем соль, заливаем холодной водой.

* Ставим кастрюлю на плиту, доводим воду до кипения, варим 10 мин.

* Пока яйца варятся, разводим сухие пищевые красители. На 200 мл воды — 1 пакетик красителя и 1 ст. л. 9% уксуса.

* Достаем яйца, разрезаем капрон, луковую шелуху и отправляем в емкость с красителем.

* Яйца выдерживаем в растворе 3 мин.

* Затем выкладываем им на бумажное полотенце и смазываем подсолнечным маслом для блеска.

Перламутровое окрашивание

Об эффектном и при этом простом способе окрашивания рассказала «Газете.Ru» шеф-кондитер Елена Сухинина-Беликова.

«Добиться перламутрового оттенка поможет пищевой кандурин — краситель, который придает кондитерским изделиям эффект металлического блеска. Этот способ окрашивания очень эффектно смотрится, подходит как для бежевых, так и для белых яиц. Сегодня на рынке представлено огромное количество различных оттенков канурина — золотистых, красных, синих и радужных», — пояснила Елена Сухинина-Беликова.

Инструкция

* Возьмите ватный диск, обмакните его в кандурин.

* Тщательно натрите порошком яйцо.

* Уложите нарядные яйца на бумажную салфетку.

Узор «Драгоценные камни»

Авторскими рецептами окрашивания яиц с «Газетой.Ru» поделилась старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Луговая.

Для первого варианта понадобятся натуральные красители — зеленый чай и каркаде, а также терпение. Придется повозиться, зато эффект превзойдет все ожидания. Крашеные яйца будут напоминать драгоценные камни.

Инструкция

* Залейте яйца холодной водой и варите до готовности 10–15 мин.

* В чистую кастрюлю насыпьте 30 г чая каркаде, залейте стаканом крутого кипятка и дайте настояться 15 мин.

* Пока каркаде настаивается, нарежьте из марли или широкого бинта салфетки размером 10 на 12 см — по количеству сваренных яиц.

* В каждый лоскуток поместите запаренные соцветия каркаде так, чтобы ими можно было обернуть всю поверхность яйца.

* Края марлевого лоскутка с яйцом зафиксируйте ниткой или мини резинкой и оставьте на тарелке.

* В сотейник или чистую емкость насыпьте 80 г зеленого чая, залейте 250–300 мл холодной воды и доведите до кипения.

* В горячий отвар зеленого чая поместите марлевые мешочки с яйцами и соцветиями каркаде. Дайте настояться 5–6 часов.

* Достаньте марлевые мешочки с яйцами из отвара зеленого чая, уберите остатки каркаде.

* У вас получатся неповторимые ярко-синие яйца, напоминающие по цвету драгоценные камни. Для блеска можно протереть скорлупу растительным маслом и обмакнуть бумажной салфеткой.

Лунный узор

Этот необычный вариант окрашивания от Анастасии Луговой подарит яйцам невероятный лунный оттенок.

Инструкция

* Залейте яйца холодной водой и варите до готовности 10–15 мин.

* В сотейник или кастрюлю поместите луковую шелуху, залейте холодной водой и варите около 20 мин. до получения крепкого коричневого отвара.

* Полученный луковый отвар процедите и растворите в нем белую восковую свечу. Для этого отвар можно слегка подогреть.

* Когда свеча полностью растворится, перемешайте раствор и поместите в него вареные яйца. По мере остывания на поверхности раствора будет образовываться восковая корочка.

* Через 3-4 часа сломайте корочку и достаньте яйца. Они приобретут желто-коричневый цвет, а растопленный воск от свечи придаст им структуру лунного пейзажа: на поверхности яиц появятся «лунные кратеры» и «космические ландшафты».

* Готовые яйца для блеска смажьте растительным маслом и протрите чистой салфеткой.

Как выбрать безопасные красители Если вы решили использовать уже готовые красители, важно внимательно изучить их состав. В них не должно быть химических компонентов, не предназначенных для пищевых продуктов, предупреждает Ольга Яблокова. Выбирайте красители, которые изначально заявлены как пищевые и подходят для окрашивания еды. Но даже в этом случае важно сохранить скорлупу целой, чтобы краситель не попал вовнутрь.

Почему красят яйца на Пасху

Яйцо в христианской традиции — это символ жизни, возрождения и победы над смертью. Согласно церковному преданию, первой свидетельницей воскресения Иисуса Христа была Мария Магдалина. Именно она отправилась с этой радостной вестью к людям.

Мария Магдалина принесла проповедь о чудесном воскресении Спасителя в языческий Рим. Встретившись с императором Тиберием, она преподнесла ему в дар куриное яйцо — символ новой жизни. «Христос Воскрес!» — сказала она. Однако император лишь рассмеялся в ответ. Он сказал, что скорее это яйцо покраснеет, чем может воскреснуть умерший человек. И в следующее мгновение яйцо в руке Марии Магдалины приобрело алый оттенок.

Изначально христиане красили к Пасхе яйца только в красный цвет, который ассоциируется с кровью Христа, пролитой ради спасения людей. Но сегодня существует множество вариантов окрашивания.