«Хотят увидеть все»: чемпион UFC о поединке с Махачевым

Топурия: мой бой против Махачева — это тот поединок, который хотят увидеть все
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия заявил, что поединок с обладателем титула промоушена в полусреднем весе Исламом Махачевым является самым ожидаемым. Его слова приводит MMA Mania.

«Мой бой против Ислама — это тот поединок, который хотят увидеть все, независимо от того, увлекаются они ММА или нет. В моем представлении, этот бой должен состояться. На месте UFC я бы сделал все возможное, чтобы это произошло. Но сложно давать им советы. Со стороны мы видим одно, но они в курсе, как расставить все по своим местам в будущем», — заявил Топурия.

9 марта президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции сообщил, что кандидатура чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева не рассматривалась для боев на турнире в Белом доме. Также Уайт заявил, что у Махачева травма руки.

На турнире в Белом доме Топурия подерется с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит кард. 6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет.

