«Несмотря» и «не смотря»: как правильно писать — слитно или раздельно?

Мы часто задумываемся, верно ли написали то или иное слово. Даже самые грамотные люди порой сомневаются в своем знании правил. В русском языке немало вызывающих затруднение случаев, и один из самых коварных — пара «несмотря» и «не смотря». Ошибка здесь возникает не только у школьников, но и у тех, кто постоянно работает с текстами. «Газета.Ru» рассказывает, как не ошибиться в написании.

«Несмотря на» и «не смотря»: почему возникает ошибка

В русском языке возможно и слитное, и раздельное написание. Все зависит от того, какой частью речи является слово. Чаще всего люди пишут «не смотря» раздельно там, где нужен предлог «несмотря на». Причина проста: человек не задумывается и пишет на слух. А на слух «несмотря» и «не смотря» не различить, отметил в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель НИУ ВШЭ, один из создателей просветительской акции «Тотальный диктант» Илья Стахеев.

Даже опытного человека иногда может запутать то, что слово звучит абсолютно одинаково в обоих случаях. А правило про раздельное написание «не» с глагольными формами сидит в голове с третьего класса намертво. И когда человек пишет быстро, не притормаживая на каждой букве, рука сама тянется к пробелу. Плюс предлог «несмотря на» встречается в языке несравнимо чаще, чем деепричастие «не смотря». Мы годами пишем его слитно и именно поэтому в какой-то момент начинаем сомневаться: а точно слитно? Парадокс, но частое употребление иногда порождает неуверенность. Илья Стахеев преподаватель НИУ ВШЭ, один из создателей просветительской акции «Тотальный диктант»

Пример ошибки и правильного написания:

❌ Он пришел на встречу, не смотря на плохую погоду.

✅ Он пришел на встречу, несмотря на плохую погоду.

Стоит ли переживать, если вы допустили ошибку? Конечно, нет. Ведь идеально грамотных людей не бывает.

«Наш более чем двадцатилетний опыт проведения акции «Тотальный диктант» показывает, что идеально знать язык невозможно. Школьная пятерка по русскому языку здесь, конечно, никакой не гарант: общая языковая грамотность — это как забег в марафонской дистанции, а школьная программа здесь тянет максимум на первый детский разряд. Вы же не удивляетесь, что, если у вас в школе было «пять» по физкультуре, вы не можете в любой момент встать и пробежать марафонскую дистанцию? С языком такая же ситуация: навык письма надо постоянно поддерживать в хорошей форме, много читать, следить за обновлениями в правилах. К тому же есть просто человеческий фактор, ведь мы же не роботы, поэтому ошибаемся, когда устали, торопимся, кто-то нас отвлекает», — говорит Илья Стахеев.

BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

«Не смотря» и «несмотря»: как определить часть речи

Чтобы написать выражение правильно, не нужно запоминать десятки исключений. Достаточно понять, какую роль слово играет в предложении.

1. «Несмотря» — производный предлог: пишем слитно

Производный предлог «несмотря на» означает «вопреки», «наперекор», «хотя». У него нет самостоятельного значения — он только связывает слова. И всегда пишется слитно.

Как проверить: замените на «вопреки» или «хотя». Если смысл не теряется — перед вами предлог.

Примеры:

* Они продолжали идти вперед, несмотря на сильный ветер. (вопреки ветру)

* Несмотря на возраст, дедушка сохранил ясность ума. (хотя ему было много лет)

* Мероприятие состоялось, несмотря на дождь. (вопреки дождю)

2. «Не смотря» — частица + деепричастие: пишем раздельно

Если речь о действии — человек не смотрит, — перед нами деепричастие «смотря» с частицей «не». Такая конструкция пишется раздельно.

Как проверить: замените на «не глядя» или другое деепричастие с «не» (не слушая, не поворачиваясь).

Примеры:

* Он прошел мимо, не смотря по сторонам. (не глядя)

* Не смотря в глаза собеседнику, она ответила на вопрос. (не глядя)

* Студент слушал лекцию, не смотря в телефон. (не глядя)

«Подставьте слово «вопреки». Если предложение не сломалось — пишите слитно. Если стало бессмыслицей — раздельно. «Вопреки дождю мы все равно поехали» — работает, значит «несмотря на дождь» нужно писать слитно. «Он говорил, вопреки в сторону» — звучит как абсурд, значит «не смотря в сторону» пишется раздельно. Этот способ надежнее, чем пытаться воспроизвести правило по памяти, потому что он опирается на понимание смысла, а не на зубрежку», — рассказал Илья Стахеев.

Разбор примеров

West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Давайте посмотрим на пары предложений, где написание меняет смысл. Это лучший способ для тренировки внимания.

Пример 1.

Слитно: «Несмотря на дождь, мы пошли гулять».

Раздельно: «Он сидел в парке, не смотря на прохожих». В первом случае значение «вопреки», во втором — физическое действие: взгляд не направлен на людей.

Пример 2.

Слитно: «Несмотря на усталость, он закончил работу».

Раздельно: «Она читала книгу, не смотря в окно». Снова противопоставление: вопреки усталости — и буквальное отсутствие взгляда в окно.



Обратите внимание В случаях со слитным написанием «несмотря на» можно заменить на «вопреки» или «хотя» — предложение не потеряет смысл. В случаях с раздельным написанием «не смотря» — это полноценное действие (или его отсутствие). Уберите его — и предложение потеряет важную деталь.

«Случаи, когда без широкого контекста не разобраться, — большая экзотика. В живом языке «не смотря» и «несмотря» путают не потому, что их сложно различить по смыслу, а потому, что чаще всего срабатывает автоматизм», — уточнил эксперт.

Устойчивое выражение «несмотря ни на что»

Фраза «несмотря ни на что» всегда пишется слитно. Частица «ни» усиливает значение, но на правило не влияет.

Примеры:

* Несмотря ни на что, он добился своей цели.

* Мы поедем в отпуск, несмотря ни на что.

* Несмотря ни на что, она сохранила оптимизм.

Запомните эту фразу целиком — ошибка в ней сразу бросается в глаза.

Проверьте себя

Перед вами несколько предложений. Определите, как правильно писать в каждом случае.

1. (Не)смотря на уговоры друзей, он остался дома. Ответ: слитно (предлог)

2. Она вышла из комнаты, (не)смотря на присутствующих. Ответ: раздельно (деепричастие)

3. (Не)смотря на победу, тренер был недоволен. Ответ: слитно

4. Мальчик делал уроки, (не)смотря в телевизор. Ответ: раздельно.