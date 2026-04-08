Hermes зарегистрировала в России новый бренд

Дом моды Hermes запатентовал в России косметический бренд Barenia
Horst Galuschka/Global Look Press

Французская компания Hermes зарегистрировала в Роспатенте бренд Barenia — права на него будут закреплены за организацией до ноября 2034 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Французский дом моды Hermes зарегистрировал в Роспатенте товарный знак HERMES BARENIA. Исключительное право на товарный знак действует до ноября 2034 года. Под брендом можно производить духи и одеколоны, декоративную и уходовую косметику для лица и тела», — сообщили в сервисе.

В Rusprofile уточнили, что в марте 2022 года Hermes приостановил поставки в Россию и закрыл почти все свои бутики в Москве. В России дом моды представлен АО «Эрмес Рус», основанным в августе 2000 года. Выручка компании в прошлом году составила 9,6 млн рублей, а убыток — 213 млн рублей.

Ранее Victoria's Secret зарегистрировала в России новый бренд.

 
