СК проверяет Соколова на причастность к применению силы к студенту на лекции

Следственный комитет начал проверку возможного применения силы историком Олегом Соколовым по отношению к слушателю на открытой лекции, передает «Интерфакс».

Представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что об инциденте, произошедшем в 2018 году, сам слушатель рассказал главе СК Александру Бастрыкину. По словам пострадавшего, по завершении лекции между ним и Соколовым возникли разногласия, после чего по требованию доцента мужчину вывели из аудитории с применением силы.

Пострадавший заявил, что обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было.

Отмечается, что в 2018 году этот инцидент широко освещался местными СМИ. По их данным, на открытой лекции Соколова студент Петербургского университета путей сообщения спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате, после чего слушателя грубо выставили из аудитории.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку и свою подругу Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

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