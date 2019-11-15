В Бурятии осудили экс-полицейских за пытки и убийство подростка
Суд избрал меру пресечения в виде наказания до восьми лет в колонии по отношению к пятерым бывшим полицейским из Улан-Удэ, которые избили двух задержанных за якобы воровство юношей в 2016 году, один их них впоследствии захлебнулся рвотой и умер. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным СК, 8 июня 2016 года полицейские Плотников, Павлов, Олоктонов, Манибадраев, Смолин, а также двое сотрудников ОМОН задержали 17-летнего подростка и его 18-летнего друга по подозрению в краже велосипедов.
В дальнейшем они привезли юношей в подвал здания уголовного розыска и поочередно применили по отношению к ним насилие.
Подростку нанесли не менее 20 ударов, также ему перекрывали рот, в результате чего он захлебнулся собственной рвотой.
Злоумышленники признаны виновными по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий).
Павлову осужден на 8 лет лишения свободы, Олоктонов — на 4 лет, Смолин и Манибадраев — на 3 года каждый. Плотников приговорен к 3 годам лишения свободы условно.
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