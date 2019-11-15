Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой

Пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой. Об этом сообщил глава Раздольненского района Андрей Захаров, передает ТАСС.

По его словам, тело ребенка нашли закопанным в канаве.

Следственный комитет задержал отчима девочки по подозрению в убийстве ребенка.

Установлено, что мужчина убил падчерицу дома, 12 ноября, после чего вывез ее тело из дома и прикопал его землей. Он создал алиби, сам заявив о пропаже ребенка, когда якобы уехал с младшим сыном по делам.

По данным-пресс службы СК, мужчина дал признательные показания, а позднее указал, где закопал тело девочки.

На данный момент следствие готовится предъявить ему обвинение и подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

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