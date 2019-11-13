Умершая в «Артеке» девочка была здорова

Девочка из Махачкалы, которая была найдена мертвой в лагере «Артек», не имела никаких хронических заболеваний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Дагестана.

Отмечается, что ребенок отправился к лагерь со всеми необходимыми медицинскими документами, согласно которым она была здорова и не страдала от каких-либо хронических заболеваний.

Также стало известно, что 15-летняя девочка училась в девятом классе и поехала в «Артек» в сопровождении родителей. Источник также добавил, что родственники ребенка в ближайшее время вылетают в Крым.

До этого стало известно, что минувшим вечером она легла спать, а утром была обнаружена мертвой. Причины случившегося пока остаются не раскрыты.

Месяцем ранее в «Артеке» скончался 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. Он был отправлен в ялтинскую городскую больницу №1 с пневмонией, однако медработникам не удалось его спасти. Было также возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.