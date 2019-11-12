Россиянин Бурков предстал перед судом США

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Россиянин Алексей Бурков, который обвиняется в хакерстве, предстал перед судом США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, судья Восточного округа штата Виргиния Джон Андерсон объявил, что заседание, на котором будет решаться вопрос об аресте Буркова до суда, пройдет в пятницу, 15 ноября. До этого времени россиянин будет заключен под стражу.

Известно, что Буркову грозит до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, которые связанны с хакерством.

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