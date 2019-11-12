Лукашенко назвал условие отмены смертной казни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смертная казнь в стране может быть отменена только по итогам референдума, сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, в стране часто проводятся опросы по поводу отмены сметной казни, однако они показывают, что позиция народа по данному вопросу не изменилась.

Согласно конституции Белоруссии, смертную казнь может отменить только референдум. При этом Лукашенко сказал, что страна движется в этом направлении.

Ранее президента Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до отмены смертной казни.

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